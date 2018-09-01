Власти ЛНР объявили о повышенной боевой готовности

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-01T11:17:46+03:00

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Власти Луганской народной республики объявили о повышенной боевой готовности на фоне убийства главы ДНР Александра Захарченко и усилении активности украинских силовиков на линии разграничения.

«Нами приняты все исчерпывающие меры по усилению безопасности, введен режим повышенной боевой готовности в подразделениях Народной милиции, в усиленном режиме находятся подразделения МГБ, МВД и прокуратуры», - заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, в республике сохраняется стабильная обстановка, власти предпринимают все усилия для поддержания спокойствия.

Ранее в пятницу в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Вскоре после этого власти республики заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы ДНР были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.