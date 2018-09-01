«Раскрученное шоу»: В Госдуме прокомментировали сообщения о том, что США определили цели для ударов по территории Сирии

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-01T11:38:55+03:00

В Госдуме прокомментировали сообщения о том, что США определили цели для ударов по территории Сирии Фото: EAST NEWS

По мнению зампреда комитета ГД по обороне Александра Шерина, Вашингтон метит не только по лояльным Дамаску силам, но и по престижу и авторитету России

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Целью американской атаки на Сирии станут не только лояльные Дамаску войска, но также авторитет и престиж России. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя сообщения о том, что США уже наметили объекты для ударов в случае применения химоружия на территории САР.

«Америка пытается сделать очередное раскрученное шоу с длительной рекламой и анонсом. Цель заключается не только в том, чтобы нанести существенное поражение сирийской армии, которая является единственным и естественным союзником Москвы на территории Сирии, но и в том, чтобы ударить по престижу и авторитету России», - цитирует депутата телеканал RT.

Парламентарий не сомневается, что Вашингтон решится на удар, так как такая провокация будет иметь жизненно важный интерес.

«Если Америка не будет держать весь мир в страхе, посыплется её экономика. Трамп сегодня предпринимает беспрецедентные шаги, разрывает различные международные договоры, пытается выйти из ВТО. Но это просто реанимационные меры, потому что госдолг США очень большой. Так что если Трамп не будет делать подобные попытки, он не сможет удержать страну», - добавил Шерин.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на собственные источники, что американская разведка уже определила цели для ракетных ударов в случае, если в сирийской провинции будет применено химическое оружие.

Напомним, в течение последних дней Минобороны РФ неоднократно предупреждало о готовящейся боевиками провокации с применением химического оружия в Идлибе. По данным ведомства, она станет поводом для ракетного удара США и их союзников по объектам сирийских правительственных войск, сконцентрированных в регионе для проведения антитеррористической операции.