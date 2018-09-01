Онищенко: России стоит перенять южнокорейский опыт по запрету кофе в школах

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-01T12:42:10+03:00

По мнению депутата Госдумы, кофеиносодержащие напитки могут вызвать у детей зависимость

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Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает правильным запрет на продажу кофеиносодержащих напитков в школах Южной Кореи. По мнению парламентария, такой опыт могла бы перенять и Россия.

«Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране», - цитирует Онищенко РИА Новости.

По словам Онищенко, кофеин является по сути наркотиком, вызывающим привыкание. В частности, он содержится в энергетических напитках, продажа которых уже ограничена в России. Депутат подчеркнул, что необходимо максимально исключить возможность доступа детей ко всему, что может перерасти в пагубную привычку.

«Если он (ребенок) не видит, он не интересуется. Как только он увидел – все, надо попробовать», - добавил Онищенко.

Ранее стало известно, что в соответствии с законом «О безопасной диете для детей» власти Южной Кореи намерены с 14 сентября запретить продажу кофеиносодержащих напитков в школах.