Песков: У Путина пока нет запланированных контактов с и.о. главы ДНР

СЕГОДНЯ 13:02 2018-09-01T13:02:50+03:00

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У президента РФ Владимира Путина пока нет запланированных контактов с исполняющим обязанности главы ДНР Дмитрием Трапезниковым, так как этого не позволяет напряженный график главы российского государства.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас не планируется (контактов), график сегодня достаточно напряженный: сейчас будет официальный визит президента Азербайджана, потом уже часть дня, посвященная (детскому центру) «Сириус» и Дню знаний», - отметил Песков.

В силу перечисленных причин какие-то другие мероприятия с участием Путина сегодня «просто невозможны», добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также напомнил, что в пятницу российский лидер «уже дал свою оценку» теракту в ДНР и выразил соболезнования в связи с гибелью главы республики Александром Захарченко.

Сам Песков охарактеризовал покушение на Захарченко как провокацию, которая значительно затруднит мирный процесс в Донбассе.

Напомним, 31 августа, в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого задержали несколько человек.

На фоне теракта власти республики заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы ДНР были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.