Порошенко обсудил «Северный поток - 2» с делегацией конгресса США

СЕГОДНЯ 14:18 2018-09-01T14:18:56+03:00

Также украинский лидер поблагодарил американских законодателей за помощь Киеву и санкции против России

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В субботу, 1 сентября, президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с делегацией конгрессменов США в Вашингтоне, куда он ранее прилетел для того, чтобы проститься с покойным сенатором Джоном Маккейном.

В частности, участники этой встречи обсудили ситуацию в Донбассе и «обменялись мнениями» по поводу проекта «Северный поток - 2». Также в ходе встречи глава незалежной поблагодарил американских законодателей за помощь Киеву и антироссийские санкции.

«Петр Порошенко выразил благодарность за важную роль конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летальной оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте украинского лидера.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время Порошенко делает все возможное, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Так, ранее выяснилось, что он даже намерен создать из стран ЕС группу противников этого проекта.