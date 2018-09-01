2018-09-01T15:29:15+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил актера Сергея Гармаша с 60-летним юбилеем

Глава государства пожелал артисту здоровья, вдохновения и новых творческих высот
Денис СУХОВ
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Актер театра и кино Сергей ГармашАктер театра и кино Сергей ГармашФото: Борис КУДРЯВОВ
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Президент РФ Владимир Путин поздравил с 60-летним юбилеем актера театра и кино, народного артиста России Сергея Гармаша. Соответствующая телеграмма была опубликована в субботу на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что многочисленные поклонники знают Гармаша как талантливого и востребованного артиста.

«Вы всегда играете ярко, искренне, убедительно. Подаёте пример преданного служения актерскому искусству, творческого, высокопрофессионального отношения к избранному делу», - говорится в тексте сообщения.

Глава государства пожелал Гармашу здоровья, вдохновения и новых творческих высот.

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года. Среди наиболее значимых работ в его фильмографии - «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Нежный возраст» Сергея Соловьева, «72 метра» Владимира Хотиненко, «Свои» Дмитрия Месхиева, п «12» Никиты Михалкова, «Стиляги» Валерия Тодоровского, «Катынь» Анджея Вайды, «Край» Алексея Учителя. Также актер отметился ролями культовых сериалах «Каменская», «Бригада» и многих других.

Гармаш является лауреатом множества премий и наград, в том числе «Ника» (за 2000, 2004, 2007 и 2011 годы), «Золотой орел» (2004, 2007, 2009), «Театрал» (2008).

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