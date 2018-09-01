Исполнять обязанности главнокомандующего ВС ДНР станет Дмитрий Трапезников

СЕГОДНЯ 16:03 2018-09-01T16:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Обязанности главнокомандующего вооруженных сил Донецкой народной республики временно будет исполнять и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников.

Об этом сообщил журналистам министр обороны республики Владимир Кононов.

«Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Естественно, выполнять будем команды Трапезникова», - заявил Кононов.

Напомним, 31 августа, в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали главнокомандующий ВС ДНР, а также глава республики Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого задержали несколько человек. Утверждается, что последние уже дали признательные показания.

На фоне теракта власти республики заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы ДНР были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.