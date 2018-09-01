СЕГОДНЯ 17:07 2018-09-01T17:08:00+03:00

Минобороны ДНР обвинило Киев в попытке спровоцировать обострение на линии соприкосновения Фото: Евгения ГУСЕВА

В Донецкой народной республике сообщили о летающих на границе с Донбассом украинских самолетах

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В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили об украинских самолетах, летающих на линии соприкосновения сторон в Донбассе. По словам министр обороны ДНР Владимира Кононова, при помощи авиации украинские силовики пытаются спровоцировать донецких ополченцев нарушить режим тишины.

«Украинская сторона пыталась пролетами вертолетов и самолетов на линии соприкосновения спровоцировать нас на нарушения режима прекращения огня», - сказал Кононова в интервью Донецкому агентству новостей.

Стоит отметить, что власти ДНР связывают активность на линии соприкосновения с возможным наступлением вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне гибели главы народной республики Александра Захарченко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, руководитель ДНР погиб в результате взрыва, прогремевшего в минувшую пятницу, 31 августа, в кафе «Сепар» в центре Донецка.