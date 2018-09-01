2018-09-01T17:28:38+03:00
В мире

Волкер заявил о готовности США «оказать помощь» Украине поставками летального оружия

По мнению американского представителя, наращивать свой военный потенциал для незалежной «естественно»
Дарья ИВАШКИНА
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Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт ВолкерСпецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт ВолкерФото: REUTERS
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Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов «оказать помощь» Киеву поставками летального оружия. По его мнению, такая помощь крайне необходимо незалежной, поскольку по украинцам якобы стреляют.

Как считает политик, наращивать свой военный потенциал для Украины «естественно», так как страна «еженедельно теряют солдат». «Для Украины естественно наращивать свой военный потенциал, заниматься самообороной, естественно обращаться за помощью и естественно, что другим странам следует им помочь», - сказал Волкер в интервью газете The Guardian.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле США поставили Киеву 37 пусковых блоков переносных противотанковых комплексов Javelin. Однако позже выяснилось, что Вашингтон запретил Киеву использовать это оружие в боевых действиях в Донбассе.

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