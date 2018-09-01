2018-09-01T17:54:48+03:00
Политика

Владимир Путин поздравил российских школьников с Днем знаний

Как заметил президент РФ, в этом году в нашей стране 1,8 млн детей пошли в первый класс
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В субботу, 1 сентября, президент РФ Владимир Путин, осматривая образовательный центр «Сириус» в Сочи, обратился к российским школьникам. Так, глава нашего государства поздравил всех учащихся с Днем знаний.

«Я от души с этим праздником, с Днем знаний, поздравляю и вас, и всех учащихся нашей огромной страны», - приводит слова российского лидера сайт Кремля.

Причем особые теплые слова президент адресовал первоклассникам, для которых, как заметил Путин, сейчас «начинается новая страница в жизни». «Они приходят, знакомятся с новыми друзьями, со своими учителями, с преподавателями. И, что самое главное, они встают на тропу знаний. Не на тропу войны, а именно на тропу дружбы, знаний», - сказал глава РФ, отметив, что в этом году в нашей стране 1,8 миллиона детей пошли в первый класс.

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