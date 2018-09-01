2018-09-01T18:38:48+03:00
Общество

ФАС предложит новые подходы к формированию цен на авиабилеты

Как заметили в антимонопольной службе, нынешние цены «слишком высокие, а в некоторых случаях вообще заоблачные»
Дарья ИВАШКИНА
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ФАС предложит новые подходы к формированию цен на авиабилетыФАС предложит новые подходы к формированию цен на авиабилетыФото: REUTERS
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует до конца года предложить новые подходы к формированию цен на авиабилеты.

По словам главы ведомства Игоря Артемьева, ранее его служба проверила зарубежные системы бронирования и продажи билетов, в числе которых Sabre и Amadeus, и пришла к выводу, что нынешние цены на авиаперелеты «слишком высокие, а в некоторых случаях вообще заоблачные и экономически необоснованные».

«В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере. <…> Мы полны решимости уже до конца этого года внести изменения некоторые в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом», - приводит слова Артемьева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин утвердил большой перечень поручений по итогам Прямой линии, которая состоялась 7 июня. В частности, глава нашего государства потребовал остановить рост цен на авиабилеты.

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