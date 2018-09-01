2018-09-01T19:50:15+03:00
Экономика

ЦБ назвал срок пика годовой инфляции

Ожидается, что в первом квартале 2019 года этот показатель превысит 4%
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РФЦентробанк РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центробанк РФ выяснил, когда Россию ждет пик годовой инфляции. По прогнозам регулятора, инфляция в нашей стране достигнет наибольшего значения в первом квартале 2019 года.

Как отмечается в докладе, опубликованном на сайте Банка России, в связи с повышением основной ставки НДС в первые месяцы следующего года инфляция превысит 4%. Затем же темп прироста цен должен существенно замедлиться.

«Однако годовая инфляция будет снижаться в течение года более медленно, в том числе из-за эффекта низкой базы первого полугодия 2018 года», - говорится в докладе регулятора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 18% до 20%. Как ожидается, этот документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

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