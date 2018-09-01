СЕГОДНЯ 19:56 2018-09-01T19:56:04+03:00

После стрельбы в автоцентре на юго-западе Москвы ищут стрелка на Infinity

Изменить размер текста: A A

На юго-западе Москвы вечером в субботу, 1 сентября, полиция объявила план «Перехват» - ищут машину Infinity, владелец которой устроил стрельбу в автосалоне.

- Около 17.00 поступило сообщение о бытовом конфликте между двумя мужчинами по адресу улица Академика Анохина, 38, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - В ходе конфликта один из мужчин произвёл в оппонента выстрел - предположительно из травматического пистолета - и скрылся.

По словам источников в правоохранительных органах, в автоцентр поссорилось клиент и один из мастеров. Заказчику якобы не понравилось качество выполненных работ и он решил усилить свои претензии оружием...

- Пострадавшему мужчине госпитализация не потребовалась. Повезло, что пуля была резиновой, - сообщил наш источник.

Сбежавшего на Infinity стрелка ищут.