2018-09-01T20:16:00+03:00
Политика

СБУ отрицает причастность к убийству главы ДНР Захарченко

Как заверил глава спецслужбы, украинских диверсантов в Донецкую народную республику «никто не посылал»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр ЗахарченкоГлава Донецкой народной республики (ДНР) Александр ЗахарченкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак прокомментировал информацию о возможной причастности Киева к убийству главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Так, он заверил, что незалежная не имеет никакого отношения к покушению. По словам руководителя СБУ, Украина не посылала никаких диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ДНР.

«Меня совершенно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах, время покажет. У нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ, так как украинские ДРГ туда никто не посылал», - сказал Грицак в интервью украинским СМИ.

При этом в Киеве уже подготовили свои версии убийства Захарченко. Как заявил глава СБУ, власти незалежной считают, что случившееся в Донецке - это либо «разборки на коммерческой основе», либо же «ликвидация ненужного свидетеля».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. А чуть позже власти Донецкой народной республики объявили о причастности к случившемуся украинских диверсантов.

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