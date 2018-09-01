2018-09-01T20:40:41+03:00
Общество

Путин обсудит с министром просвещения запрет гаджетов в школах

Как заметил президент РФ, судить о том, насколько эта идея эффективна, пока рано
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, общаясь в субботу, 1 сентября, с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками, пообещал обсудить с министром просвещения Ольгой Васильевой идею о запрете гаджетов в школах.

При этом глава государства признался, что сам он сомневается в необходимости запрещать телефоны и планшеты в учебных заведениях. «Все запретить невозможно. Нужно просто понять, как то или иное явление, те или иные достижения можно использовать для процесса обучения», - сказал российский лидер.

Однако, как подчеркнул Путин, судить однозначно пока рано, так как об эффективности той или иной идеи можно говорить только после анализа практики применения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр образования РФ заявила о недопустимости использования смартфонов в школе. По мнению Васильевой, ученики должны сдавать все свои гаджеты перед началом урока.

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