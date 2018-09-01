Авиакомпания Utair готовит для всех пассажиров рейса Москва-Сочи денежные компенсации

СЕГОДНЯ 20:48 2018-09-01T20:48:59+03:00

Utair глубоко скорбит в связи со смертью от сердечного приступа руководителя комплексной смены аэропорта Сочи Владимира Бегияна

А также доставит багаж пострадавшим по месту нахождения

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Авиакомпания Utair вместе с авиационными властями расследует причины случившегося с Boeing 737-800. Представители говорят, что лайнер был допущен к полетам.

- Лайнер выпущен в 2002 году и имеет действующий сертификат летной годности. Общий налет командира воздушного судна составляет 14039 часов, налет в качестве командира на данном типе — 5376 часов Общий налет второго пилота — 12108 часов, налет на данном типе — 5039 часов, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе Utair.

Все пассажиры в 14.10 по мск уехали из аэропорта Сочи, но осталось 13 мест багажа с бирками, который авиакомпания доставит по месту нахождения пассажиров в удобное для них время. Для 39 пассажиров, по их просьбе, авиакомпания предоставила гостиницу.

- Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций, - сказали в Utair.

А также Utair глубоко скорбит в связи со смертью от сердечного приступа руководителя комплексной смены аэропорта Сочи Владимира Бегияна, который эвакуировал пассажиров и координировал работу служб аэропорта.

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