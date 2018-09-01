Медведев назвал убийство Захарченко циничным преступлением
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования родным главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который погиб в минувшую пятницу, 31 августа, при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке.
При этом председатель российского правительства назвал убийство Захарченко циничным преступлением.
Также Медведев отметил, что руководитель ДНР «был мужественным и принципиальным политиком». «Александр Захарченко никогда не изменял своим принципам, всегда и во всем шел до конца», - приводит отрывок из телеграммы с соболезнованиями сайт российского кабмина.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 31 августа, в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка, прогремел мощный взрыв. В результате этого глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался по дороге в больницу.
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