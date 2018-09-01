2018-09-01T21:23:15+03:00
В мире

Первые столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице

Стражи порядка были вынуждены применить дубинки против нескольких радикалов
Дарья ИВАШКИНА
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Первые столкновения демонстрантов с полицией произошли в ХемницеПервые столкновения демонстрантов с полицией произошли в ХемницеФото: REUTERS
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В субботу вечером, 1 сентября, появилась информация о первых столкновениях между демонстрантами и полицейскими в немецком городе Хемнице, где уже неделю продолжаются протесты, начавшиеся из-за убийства немца мигрантами.

Как стало известно, стражи порядка были вынуждены применить дубинки против нескольких человек в центре города, чтобы не допустить массовой драки между антифашистами и правыми радикалами. Дело в том, что в какой-то момент представители радикальных антиглобалистов попытались прорваться к ультраправым.

В настоящее время ситуация в городе крайне напряженная.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, массовые протесты в Хемнице начались после убийства 35-летнего местного жителя Даниэля Хиллига. По данным следствия, в ночь на 26 августа на мужчину напали мигранты из Сирии и Ирака и нанесли ему несколько ножевых ранений.

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