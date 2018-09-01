Путин признался, что в детстве не мечтал быть президентом

СЕГОДНЯ 21:39 2018-09-01T21:39:36+03:00

По словам российского лидера, в целом учиться ему нравилось, но его детство в основном было «дворовым»

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Президент РФ Владимир Путин, общаясь в субботу, 1 сентября, с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками, признался, что в детстве не мечтал о президентстве.

«Ну, что вы? Ну, конечно, нет! Разве можно», - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Причем, как заметил глава нашего государства, в целом учиться ему нравилось и он любил находиться в школьном коллективе. При этом он до сих пор вспоминает многих своих преподавателей, которым очень благодарен за доброту, профессионализм и ориентацию на ученика.

Однако, по словам Путина, его детство в основном было «дворовым». «У меня было такое, не могу сказать, что бурное детство, но в основном было дворовое детство и свободное время препровождения», - поделился воспоминаниями президент.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе встречи с победителями олимпиад глава РФ также рассказал, какие качества помогли ему добиться успеха.