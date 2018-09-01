2018-09-01T21:57:45+03:00
Общество

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова вновь госпитализировали

По словам супруги оппозиционера, у него истощение и аритмия из-за сухой голодовки
Дарья ИВАШКИНА
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Координатор «Левого фронта» Сергей УдальцовКоординатор «Левого фронта» Сергей УдальцовФото: Игорь УЛИТИН
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В субботу, 1 сентября, вновь появилась информация о госпитализации координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, который 14 августа был арестован судом на 30 суток за повторное нарушение при организации публичного мероприятия. По словам жены оппозиционера Анастасии, ее супруг попал в больницу из-за объявленной им ранее сухой голодовки.

«У него истощение и аритмия. При этом он держится и даже пытается шутить. Это уже третья его госпитализация за время голодовки», - сказала женщина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Удальцов перестал принимать воду и пищу после того, как Мещанский суд Москвы назначил ему 30 суток административного ареста. В результате 19 августа оппозиционера пришлось госпитализировать из-за ухудшения состояния его здоровья. А 26 августа координатору «Левого фронта» вновь потребовалась помощь медиков.

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