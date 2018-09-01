Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"

СЕГОДНЯ 22:22 2018-09-01T22:24:25+03:00

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Звезда "мыльных опер" Сьюзан Браун умерла в возрасте 86 лет в больнице. Об этом сообщил исполнительный продюсер Фрэнк Валентини: "Это очень печальный день в Порт-Чарльзе, прекрасная Сьюзан Браун умерла сегодня. Мои самые искренние соболезнования ее семье и всем тем, кто знал эту необыкновенную женщину".

Сьюзан Браун известна по ролям в долгоиграющих сериалах - "Санта-Барбаре" и "Главном госпитале".

Очень многие актеры и актрисы выразили соболезнования в социальных сетях в связи со смертью Сьюзан Браун.

25 лет назад, в январе 1993 года в США показали последнюю серию "Санта-Барбары" (1984–1993). Для зрителей всего мира киносага стала настоящей альтернативной реальностью.

В России сериал приобрел небывалую популярность, особенно у домохозяек. Целое поколение молодежи выросло на "Санта-Барбаре", охотно отвлекаясь от постсоветских реалий окружающего мира на блеск калифорнийской богемы, у которой, оказывается, тоже не все так просто в жизни.