Женщина с ножом напала на прохожих в Италии

СЕГОДНЯ 22:26 2018-09-01T22:27:59+03:00

В результате один человек погиб, и еще трое пострадали

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В субботу, 1 сентября, женщина с ножом набросилась на людей в итальянском городе Каннето-суль-Ольо. В результате один человек погиб, и еще трое пострадали.

Как выяснилось, сначала нападавшая смертельно ранила одну из посетительниц в местном музее исторической игрушки, а затем вышла на улицу и ранила там еще троих прохожих. Однако в конце концов женщину удалось остановить. Сделал это местный полицейский: он ударил и обезоружил злоумышленницу.

По предварительным данным, поножовщину устроила 58-летняя сиделка, которая приехала в Италию из Польши, пишет местное издание La Stampa.

Кстати, отметим, это далеко не первый случай нападения на прохожих с ножом в Европе. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 31 августа, мужчина устроил поножовщину на вокзале Амстердама. Тогда пострадали два американских туриста. Что касается нападавшего, то он был ранен полицией и задержан.