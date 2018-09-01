2018-09-01T22:27:59+03:00
В мире

Женщина с ножом напала на прохожих в Италии

В результате один человек погиб, и еще трое пострадали
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Женщина с ножом напала на прохожих в ИталииЖенщина с ножом напала на прохожих в ИталииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 1 сентября, женщина с ножом набросилась на людей в итальянском городе Каннето-суль-Ольо. В результате один человек погиб, и еще трое пострадали.

Как выяснилось, сначала нападавшая смертельно ранила одну из посетительниц в местном музее исторической игрушки, а затем вышла на улицу и ранила там еще троих прохожих. Однако в конце концов женщину удалось остановить. Сделал это местный полицейский: он ударил и обезоружил злоумышленницу.

По предварительным данным, поножовщину устроила 58-летняя сиделка, которая приехала в Италию из Польши, пишет местное издание La Stampa.

Кстати, отметим, это далеко не первый случай нападения на прохожих с ножом в Европе. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 31 августа, мужчина устроил поножовщину на вокзале Амстердама. Тогда пострадали два американских туриста. Что касается нападавшего, то он был ранен полицией и задержан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Япония подняла в воздух истребители для сопровождения самолетов ВКС России
«Больше позитива, чем негатива»: Путин рассказал, как ЕГЭ повлиял на систему образования
Поклонская и Аксенов посетят церемонию прощания с главой ДНР Захарченко
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова вновь госпитализировали
Путин признался, что в детстве не мечтал быть президентом
Первые столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице
Медведев назвал убийство Захарченко циничным преступлением
Авиакомпания Utair готовит для всех пассажиров рейса Москва-Сочи денежные компенсации
Путин обсудит с министром просвещения запрет гаджетов в школах
СБУ отрицает причастность к убийству главы ДНР Захарченко
После стрельбы в автоцентре на юго-западе Москвы ищут стрелка на Infinity
ЦБ назвал срок пика годовой инфляции
Путин рассказал, какие качества помогли ему добиться успеха
В ЛНР опровергли отъезд премьер-министра Сергея Козлова из республики
ФАС предложит новые подходы к формированию цен на авиабилеты
В США прощаются с Джоном Маккейном
Владимир Путин поздравил российских школьников с Днем знаний
Волкер заявил о готовности США «оказать помощь» Украине поставками летального оружия
Минобороны ДНР обвинило Киев в попытке спровоцировать обострение на линии соприкосновения