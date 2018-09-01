2018-09-01T22:49:39+03:00
Политика

Поклонская и Аксенов посетят церемонию прощания с главой ДНР Захарченко

Траурное мероприятие состоится в воскресенье, 2 сентября, в Донецке
Дарья ИВАШКИНА
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Депутат Госдумы Наталья ПоклонскаяДепутат Госдумы Наталья ПоклонскаяФото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 2 сентября, в Донецке ожидаются делегации из России, Южной Осетии, Абхазии и Луганской народной республики (ЛНР). Все они прибудут в город, чтобы проститься с главой ДНР Александром Захарченко, который погиб в результате взрыва, прогремевшего 31 августа в центре Донецка.

В частности, на церемонии прощания, которая пройдет 2 сентября в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко, будут присутствовать глава Крыма Сергей Аксенов и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Кроме того, проводить Захарченко в последний путь приедут глава ЛНР Леонид Пасечник, президент Южной Осетии Анатолияй Бибилов и вице-премьер Абхазии Астамур Кецба, сообщает Донецкое агентство новостей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в донецком кафе «Сепар» и скончался по дороге в больницу.

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