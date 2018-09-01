2018-09-01T23:19:54+03:00
Общество

«Больше позитива, чем негатива»: Путин рассказал, как ЕГЭ повлиял на систему образования

Как заметил президент РФ, талантливые дети из провинции получили возможность поступать в ведущие вузы страны
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин, общаясь в субботу, 1 сентября, с победителями международных олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками, поделился своим мнением о ЕГЭ.

Так, глава нашего государства считает, что Единый госэкзамен при всех своих недостатках в целом оказал положительное влияние на систему образования. «В целом, скорее, больше позитива, чем негатива», - заявил Путин. В частности, как заметил российский лидер, талантливые дети из провинции получили возможность поступать в ведущие вузы страны.

Между тем президент подчеркнул, что ЕГЭ «всегда нуждался в совершенствовании» и даже назвал его главный недостаток. По мнению главы РФ, это отсутствие творческого начала. «Это стандартизирует процесс поступления в вузы и лишает какого-то творческого начала сам процесс сдачи экзаменов», - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 сентября Путин посетил сочинский центр для одаренных детей «Сириус», где не только поздравил всех с праздником, но и пообщался с победителями научных олимпиад.

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