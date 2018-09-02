В Москве на время прощания с Кобзоном частично перекроют движение

СЕГОДНЯ 01:11 2018-09-02T01:11:42+03:00

С 9:00 до 15:00 будет закрыт участок Триумфальной площади при развороте с Большой Садовой

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В связи с церемонией прощания с певцом Иосифом Кобзоном в Москве будет частично перекрыто дорожное движение рядом с концертным залом имени Петра Чайковского. Об этом сообщили столичные власти.

На время проведения похоронных мероприятий будет перекрыта для проезда Триумфальная площадь при развороте на Большую Садовую, а точнее участок внутренней стороны Садового кольца перед площадью. Кроме того, будет перекрыт поворот с Садового кольца на первую Брестскую улицу. Движение будет ограничено 2 сентября с 09:00 до 15:00, передает РИА новости.

Как писал ранее сайт kp.ru, из-за большого количества желающих проститься с Кобзоном, начало траурных мероприятий перенесли на 2 часа раньше. Граждане смогут подойти к гробу с телом народного артиста уже с восьми утра. На 12:00 часов запланировано начало панихиды, после чего гроб с телом певца доставят на Востриковское кладбище, где он будет похоронен рядом со своей матерью.

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни. Он скончался после долгой болезни.