В Дании арестовали российское судно Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту

СЕГОДНЯ 01:37 2018-09-02T01:37:45+03:00

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Дания арестовала судно Мурманского морского пароходства Novaya Zemlya. Об этом сообщил российский профсоюз моряков.

О задержании корабля координатора Международной федерации транспортников в России Сергея Фишова уведомил инспектор федерации транспортников Дании Мортен Бах. Информацию подтверждают и данные сервиса Marine Traffic.

Сухогруз Novaya Zemlya находится у мыса Скаген на севере страны. На его борту 19 граждан России. Причина ареста не сообщается, передает РИА Новости.

В Мурманском пароходстве отметили, что это не первое судно компании, арестованное за границей. Теплоход Zapolyarye стоит у берегов испанского города Сеута. Он был арестован еще в июле. Его экипаж испытывает трудности с водой, провизией и топливом. Мурманскому морскому пароходству за полтора месяца ареста удалось репатриировать из Испании лишь шестерых моряков, судьба остальных под вопросом.

Еще одно судно Pomorye застряло в Новом Орлеане (США) с мая этого года.

Novaya Zemlya является то балкером - специализированным судном для перевозки грузов насыпью (навалом), таких как зерно, уголь, руда, цемент и другие.