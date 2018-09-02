2018-09-02T01:37:45+03:00
В мире

В Дании арестовали российское судно Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту

Сухогруз задержан у мыса Скаген по неизвестным причинам
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Novaya Zemlya - балкер, судно для перевозки грузов насыпьюNovaya Zemlya - балкер, судно для перевозки грузов насыпьюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Дания арестовала судно Мурманского морского пароходства Novaya Zemlya. Об этом сообщил российский профсоюз моряков.

О задержании корабля координатора Международной федерации транспортников в России Сергея Фишова уведомил инспектор федерации транспортников Дании Мортен Бах. Информацию подтверждают и данные сервиса Marine Traffic.

Сухогруз Novaya Zemlya находится у мыса Скаген на севере страны. На его борту 19 граждан России. Причина ареста не сообщается, передает РИА Новости.

В Мурманском пароходстве отметили, что это не первое судно компании, арестованное за границей. Теплоход Zapolyarye стоит у берегов испанского города Сеута. Он был арестован еще в июле. Его экипаж испытывает трудности с водой, провизией и топливом. Мурманскому морскому пароходству за полтора месяца ареста удалось репатриировать из Испании лишь шестерых моряков, судьба остальных под вопросом.

Еще одно судно Pomorye застряло в Новом Орлеане (США) с мая этого года.

Novaya Zemlya является то балкером - специализированным судном для перевозки грузов насыпью (навалом), таких как зерно, уголь, руда, цемент и другие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенков Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Несколько взрывов прогремело у авиабазы под Дамаском
В Москве на время прощания с Кобзоном частично перекроют движение
Порошенко на церемонии прощания назвал Маккейна настоящим героем Украины
Япония подняла в воздух истребители для сопровождения самолетов ВКС России
«Больше позитива, чем негатива»: Путин рассказал, как ЕГЭ повлиял на систему образования
Поклонская и Аксенов посетят церемонию прощания с главой ДНР Захарченко
Женщина с ножом напала на прохожих в Италии
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова вновь госпитализировали
Путин признался, что в детстве не мечтал быть президентом
Первые столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице
Медведев назвал убийство Захарченко циничным преступлением
Авиакомпания Utair готовит для всех пассажиров рейса Москва-Сочи денежные компенсации
Путин обсудит с министром просвещения запрет гаджетов в школах
СБУ отрицает причастность к убийству главы ДНР Захарченко
После стрельбы в автоцентре на юго-западе Москвы ищут стрелка на Infinity
ЦБ назвал срок пика годовой инфляции
Путин рассказал, какие качества помогли ему добиться успеха
В ЛНР опровергли отъезд премьер-министра Сергея Козлова из республики
ФАС предложит новые подходы к формированию цен на авиабилеты
В США прощаются с Джоном Маккейном
Владимир Путин поздравил российских школьников с Днем знаний
Волкер заявил о готовности США «оказать помощь» Украине поставками летального оружия
Минобороны ДНР обвинило Киев в попытке спровоцировать обострение на линии соприкосновения