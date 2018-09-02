2018-09-02T02:47:50+03:00
Политика

Порошенков Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Президент Украины еще раз заявил о важности усиливать давление на Россию "для деокупации Донбасса"
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт ВолкерПрезидент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт ВолкерФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Вашингтоне прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера. По словам украинского лидера, на повестке дня была ситуация в Донбассе.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников", - рассказал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по "усилению обороноспособности украинской армии".

Волкер заявил в субботу, что Вашингтон готов «оказать помощь» Киеву поставками летального оружия. По его мнению, такая помощь крайне необходимо незалежной, поскольку по украинцам якобы стреляют.

Ранее сайт kp.ru писал, что Порошенкол прибыл в США на церемонию прощания с американским сенатором Джоном Маккейном.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Несколько взрывов прогремело у авиабазы под Дамаском
В Дании арестовали российское судно Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту
В Москве на время прощания с Кобзоном частично перекроют движение
Порошенко на церемонии прощания назвал Маккейна настоящим героем Украины
Япония подняла в воздух истребители для сопровождения самолетов ВКС России
«Больше позитива, чем негатива»: Путин рассказал, как ЕГЭ повлиял на систему образования
Поклонская и Аксенов посетят церемонию прощания с главой ДНР Захарченко
Женщина с ножом напала на прохожих в Италии
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова вновь госпитализировали
Путин признался, что в детстве не мечтал быть президентом
Первые столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице
Медведев назвал убийство Захарченко циничным преступлением
Авиакомпания Utair готовит для всех пассажиров рейса Москва-Сочи денежные компенсации
Путин обсудит с министром просвещения запрет гаджетов в школах
СБУ отрицает причастность к убийству главы ДНР Захарченко
После стрельбы в автоцентре на юго-западе Москвы ищут стрелка на Infinity
ЦБ назвал срок пика годовой инфляции
Путин рассказал, какие качества помогли ему добиться успеха
В ЛНР опровергли отъезд премьер-министра Сергея Козлова из республики
ФАС предложит новые подходы к формированию цен на авиабилеты
В США прощаются с Джоном Маккейном
Владимир Путин поздравил российских школьников с Днем знаний
Волкер заявил о готовности США «оказать помощь» Украине поставками летального оружия
Минобороны ДНР обвинило Киев в попытке спровоцировать обострение на линии соприкосновения