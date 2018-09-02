Порошенков Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
В Вашингтоне прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера. По словам украинского лидера, на повестке дня была ситуация в Донбассе.
"Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников", - рассказал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями по "усилению обороноспособности украинской армии".
Волкер заявил в субботу, что Вашингтон готов «оказать помощь» Киеву поставками летального оружия. По его мнению, такая помощь крайне необходимо незалежной, поскольку по украинцам якобы стреляют.
Ранее сайт kp.ru писал, что Порошенкол прибыл в США на церемонию прощания с американским сенатором Джоном Маккейном.
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