Порошенков Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

СЕГОДНЯ 02:45 2018-09-02T02:47:50+03:00

Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер Фото: СОЦСЕТИ

Президент Украины еще раз заявил о важности усиливать давление на Россию "для деокупации Донбасса"

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В Вашингтоне прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера. По словам украинского лидера, на повестке дня была ситуация в Донбассе.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников", - рассказал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по "усилению обороноспособности украинской армии".

Волкер заявил в субботу, что Вашингтон готов «оказать помощь» Киеву поставками летального оружия. По его мнению, такая помощь крайне необходимо незалежной, поскольку по украинцам якобы стреляют.

Ранее сайт kp.ru писал, что Порошенкол прибыл в США на церемонию прощания с американским сенатором Джоном Маккейном.