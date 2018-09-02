2018-09-02T04:51:24+03:00
В мире

Билл Клинтон бессовестно пялился на Ариану Гранде на похоронах Ареты Франклин

Пользователи соцсетей высмеяли бывшего президента за его поведение [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Экс-президент США Билл Клинтон, певица Ариана Гранде и ее парень Пит ДевидсонЭкс-президент США Билл Клинтон, певица Ариана Гранде и ее парень Пит ДевидсонФото: REUTERS
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Экс-президент США и супруг экс-госсекретаря Хиллари Клинтон - Билл Клинтон стал объектом насмешек в соцсетях за то, что бессовестно пялился на Ариану Гранде, которая выступала на похоронах американской соул-певицы Ареты Франклин.

В интернете появился ролик, в котором Клинтон сидит прямо позади поющей Гранде, на которой было короткое платье, и очень нескромно, с большим удовольствием рассматривает ее сверху- вниз и снизу - вверх.

Билл Клинтон рассматривает Ариану Гранде на похоронах Ареты Франклин.Tim Young on Twitter

При этом на выступления других артистов Клинтон никак не отреагировал.

"Омерзительно. Только посмотрите, как Билл Клинтон разглядывает Ариану Гранде, и постарайтесь, чтобы вас не вырвало", — написал @TimRunsHisMouth.

Нашлись и те, кому происходящее показалось очень забавным. Они назвали Клинтона - истинным фанатом Арианы Гранде.

На других исполнителей Билл Клинтон почти не обратил никакого внимания Фото: СОЦСЕТИ

На других исполнителей Билл Клинтон почти не обратил никакого вниманияФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

"Ариана Гранде и ее платье вернули Билла Клинтона к жизни", — заметил @SupaCrankIt.

А еще один пользователь припомнил громкий скандал 1998 года с Клинтоном и Моникой Левински. Тогда Клинтона обвинили в связи с молодой сорудницей Белого дома.

"Похоже, из-за Арианы Гранде Клинтон готов снова всем рискнуть", — предположил @HargraveGlobal.

Как сообщал сайт kp.ru, 16 августа Арета Франклин умерла в собственном доме в городе Детройт штата Мичиган. Ей было 76 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Похороны Ареты Франклин состоялись в пятницу в Детройте.

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