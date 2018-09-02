СМИ рассказали о попытках ФБР завербовать Дерипаску

СЕГОДНЯ 06:01 2018-09-02T06:03:31+03:00

Миллиардер не подтвердил ни одно нелепое предположение спецслужб США о России

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Федеральное бюро расследование и Министерство юстиции США пытались заставить российского бизнесмена Олега Дерипаску работать на них. Американские спецслужбы надеялись получить от него свидетельства о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года

Как пишет газета The New York Times ФБР и минюст предпринимали попытки сделать из Дерипаски своего информатора с 2014 по 2016 год. США взамен обещали предпринимателю решить его проблемы с получением американской въездной визы.

По данным издания, посредниками в переговорах с российским миллиардером были, теперь уже бывший высокопоставленный чиновник минюста США Брюс Ор и сотрудничавший с ним экс-агент британских спецслужб Кристофер Стил.

Именно Стил “слепил” компрометирующее досье на Дональда Трампа, которое, как оказалось, состояло из непроверенных сведений.

Источники The New York Times считают, что изначально США хотели получить от Дерипаски подтверждение якобы имеющих место связей российской организованной преступности с руководством РФ. Однако предприниматель заявил, что эти измышления ошибочны и не захотел более встречаться с Ором и Стилом.

В сентябре 2016 года сотрудники ФБР без предупреждения явились в дом Дерипаски в Нью-Йорке и начали расспрашивать его, являлся ли экс-руководитель штаба Трампа Пол Манафорт связующим звеном между предвыборной кампанией республиканца и Кремлем. Дерипаска снова заявил о нелепости таких предположений.

Когда спецслужбы США поняли, что завербовать Дерипаску не получится, он уже рассказал обо всем российским властям. После этого, в апреле, Вашингтон включил бизнесмена и его компании в санкционные списки.