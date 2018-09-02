Черные ящики загоревшегося в Сочи самолета UTair отправлены в Москву

СЕГОДНЯ 06:51 2018-09-02T06:52:33+03:00

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В Москву на расшифровку доставлены бортовые самописцы самолета авиакомпании UTair, который в ночь на 1 сентября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи, скатился в русло реки и загорелся.

Как передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, найденные черные ящики находятся в удовлетворительном состоянии.

В пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сообщили, что сформирована комиссия, которая начала расследовать инцидент.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, самолет Boeing 737-800 VQ-BJI авиакомпании Utair при посадке скатился в реку и загорелся. Пострадали 18 человек, из них трое дети. Кто-то сломал ноги, прыгая с крыла самолета вниз, большинство надышались угарным газом. Всего на борту находились 164 пассажира.

Во время их эвакуации умер один из сотрудников аэропорта. Мужчине стало плохо, когда он помогал людям покинуть лайнер. Он скончася по дороге в больницу от серечной недостаточности.