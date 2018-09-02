Погода в Москве 2 сентября: Переменная облачность, без осадков

СЕГОДНЯ 07:29 2018-09-02T07:29:40+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от 22 до 27 градусов тепла

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Погода в Москве 2 сентября будет переменнооблачной, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный и восточный 3-8 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Температура ночью в Москве 10…12 градусов, в центре 15…17 градусов, по области 7…12 градусов, днем в Москве 24…26 градусов, по области 22…27 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночные часы температура воздуха в Москве опустится до 12…14 градусов, в центре города - до 16…18 градусов. По области от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.

В начале недели в столичном регионе от 22 до 27 градусов, ветер восточный 5-10 метров в секунду. В среду синоптики обещают до 29 градусов жары, местами пройдет небольшой дождь. Ветер изменит направление на южный, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду.