Сотни людей пришли проститься с Иосифом Кобзоном
Сотни людей пришли в воскресенье в Концертный зал имени Чайковского, чтобы проститься с Народным артистом СССР, знаменитым исполнителем, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном.
У входа в здание стоит очередь из сотен поклонников творчества певца, пришедших почтить его память. Многие пришли еще в шесть утра, в настоящее время люди продолжают прибывать.
В соответствии с артистической традицией, открытый гроб с телом певца установили на сцене в окружении венков от коллег и друзей артиста. Из динамиков по залу разносится приглушенный голос Кобзона, на экране сменяются его фотографии.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.
В соответствии с завещанием певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с матерью.
Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.
Певец активно занимался общественной, благотворительной и политической деятельностью, работал заместителем председателя комитета Госдумы по культуре.
Прямую видеотрансляцию церемонии прощания с Иосифом Кобзоном смотрите на сайте kp.ru.
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