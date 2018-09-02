2018-09-02T09:12:22+03:00
Политика

Абэ рассчитывает на обстоятельную беседу с Путиным на полях ВЭФ

Премьер-министр Японии намерен намерен обсудить с российским лидером принадлежность Курильских островов и подписание мирного договора
Денис СУХОВ
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на полях четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Мы проведем основательную дискуссию с господином Путиным. Я хотел бы решить проблему принадлежности четырех островов в составе северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова) и подписать мирный договор», - заявил Абэ в интервью газете Sankei.

Издание отмечает, что на ВЭФ Путин и Абэ встретятся уже в 22-й раз. Ожидается, что переговоры между российским лидером и премьером Японии пройдут 11 сентября.

Напомним, мирный договор с Японией после Второй мировой войны так и не был подписан. Препятствием стали претензии Токио на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи.

С точки зрения Москвы, острова отошли СССР по итогам войны, поэтому российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

В последнее время российское и японское руководство пытаются разрешить проблему островов, организуя на них совместную хозяйственную деятельность.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Японскую делегацию из примерно 400 человек возглавит премьер-министр Синдзо Абэ.

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