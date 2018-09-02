2018-09-02T09:57:33+03:00
В мире

Премьер Японии намерен добиться взаимного доверия в отношениях с КНДР

Синдзо Абэ заявил, что хочет провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном
Денис СУХОВ
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Премьер Японии Синдзо АбэПремьер Японии Синдзо АбэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов добиваться более доверительных отношений с КНДР, в том числе для решения вопроса о гражданах, похищенных северокорейскими спецслужбами.

Об этом глава японского правительства заявил в интервью газете Sankei.

«Я хотел бы сделать шаг на пути к тому, чтобы сломить барьер недоверия между Японией и Северной Кореей вслед за (саммитом) США и Северной Кореи. В конце концов я должен встретиться с председателем Ким Чен Ыном и сделать так, чтобы эти переговоры поспособствовали решению вопроса похищенных японских граждан», - подчеркнул Абэ.

Похищение японцев северокорейскими спецслужбами — один из немногих примеров нарушения прав человека, официально признанных Пхеньяном. С 1977 по 1983 годы агенты КНДР похитили, по разным оценкам, от 13 до 80 граждан Японии.

В КНДР похищенных привлекали к подготовке разведывательных операций. В 2002 году Пхеньян позволил пятерым японцам вернуться на родину, остальных похищенных объявили умершими. В японском обществе популярно мнение, что некоторые из этих людей могут быть живы и удерживаются в КНДР в целях сохранения государственной тайны.

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