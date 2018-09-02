2018-09-02T10:19:35+03:00
Политика

Тысячи жителей Донецка пришли проститься с Александром Захарченко

Глава ДНР был убит в результате теракта 31 августа
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Фото: Никита Макаренков, Павел ХанаринФото: Никита Макаренков, Павел Ханарин
Изменить размер текста:

Тысячи жителей Донецка пришли проститься с главой ДНР Александром Захарченко, убитым в результате теракта 31 августа. Церемония проходит в здании академического театра оперы и балета им. Соловьяненко, к которому выстроилась многокилометровая очередь горожан.

Проводить Захарченко в последний путь пришли министры, депутаты, местные чиновники, военнослужащие, работники предприятий разных отраслей, пенсионеры, студенты и школьники - жители городов и районов ДНР всех возрастов и различных профессий. Также присутствуют российские представители, в том числе от Крыма.

Люди несут цветы к закрытому гробу, на котором лежит флаг Донецкой народной республики, фуражка и берет ВДВ. Рядом стоят родные и близкие Захарченко и почетный караул. У центрального входа в театр находится артиллерийский тягач с пушкой.

По окончанию церемонии прощания траурная процессия двинется по улице Артёма до здания Администрации главы республики, а оттуда — на кладбище «Южное», где Захарченко похоронят на Аллее Героев.

В минувшую пятницу в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого задержали несколько человек.

На фоне теракта в ДНР заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы республики были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.

В Москве покушение на Захарченко назвали провокацией, направленной на подрыв минских соглашений. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал убийство как подлый акт террора.

Как проходит прощание с Главой ДНР Александром Захарченко

2 сентября проходит прощание с Александром Захарченко. Еще до начала прощания с Александром Захарченко, очередь растянулась от театра «Донбасс Оперы» до площади Ленина. Видеотрансляцию смотрите с 9:00 мск (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эрдоган: Турция не станет спрашивать разрешения на покупку российских ЗРС С-400
Премьер Японии намерен добиться взаимного доверия в отношениях с КНДР
Абэ рассчитывает на обстоятельную беседу с Путиным на полях ВЭФ
Сотни людей пришли проститься с Иосифом Кобзоном
Депутат Рады призвал Киев взять ответственность за убийство Захарченко
NYT: Пострадавшие от «акустических атак» американские дипломаты на Кубе подверглись микроволновому облучению
Опубликованы планы США по уничтожению СССР
Погода в Москве 2 сентября: Переменная облачность, без осадков
Черные ящики загоревшегося в Сочи самолета UTair отправлены в Москву
Путин рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем
СМИ рассказали о попытках ФБР завербовать Дерипаску
Боно потерял голос на концерте в Берлине
Билл Клинтон бессовестно пялился на Ариану Гранде на похоронах Ареты Франклин
Во время беспорядков в Хемнице полиция города задержала около 300 человек
Сирия опровергает сообщения об израильском ракетном ударе
Порошенко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе
Несколько взрывов прогремело у авиабазы под Дамаском
В Дании арестовали российское судно Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту
В Москве на время прощания с Кобзоном частично перекроют движение
Порошенко на церемонии прощания назвал Маккейна настоящим героем Украины
Япония подняла в воздух истребители для сопровождения самолетов ВКС России