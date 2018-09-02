Тысячи жителей Донецка пришли проститься с Александром Захарченко

СЕГОДНЯ 10:17 2018-09-02T10:19:35+03:00

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Тысячи жителей Донецка пришли проститься с главой ДНР Александром Захарченко, убитым в результате теракта 31 августа. Церемония проходит в здании академического театра оперы и балета им. Соловьяненко, к которому выстроилась многокилометровая очередь горожан.

Проводить Захарченко в последний путь пришли министры, депутаты, местные чиновники, военнослужащие, работники предприятий разных отраслей, пенсионеры, студенты и школьники - жители городов и районов ДНР всех возрастов и различных профессий. Также присутствуют российские представители, в том числе от Крыма.

Люди несут цветы к закрытому гробу, на котором лежит флаг Донецкой народной республики, фуражка и берет ВДВ. Рядом стоят родные и близкие Захарченко и почетный караул. У центрального входа в театр находится артиллерийский тягач с пушкой.

По окончанию церемонии прощания траурная процессия двинется по улице Артёма до здания Администрации главы республики, а оттуда — на кладбище «Южное», где Захарченко похоронят на Аллее Героев.

В минувшую пятницу в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого задержали несколько человек.

На фоне теракта в ДНР заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы республики были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.

В Москве покушение на Захарченко назвали провокацией, направленной на подрыв минских соглашений. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал убийство как подлый акт террора.

Как проходит прощание с Главой ДНР Александром Захарченко

2 сентября проходит прощание с Александром Захарченко. Еще до начала прощания с Александром Захарченко, очередь растянулась от театра «Донбасс Оперы» до площади Ленина. Видеотрансляцию смотрите с 9:00 мск (подробности)