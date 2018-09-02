В Московском зоопарке продлевают летний режим работы

СЕГОДНЯ 11:46 2018-09-02T11:46:14+03:00

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Осень. Дни, как говорится, становятся короче. Но Московский зоопарк тем не менее решил продлить летний режим работы. Это значит, что вход по-прежнему будет открыт с 7:30 до 20:00 (кассы - до 19:00). А все потому что по прогнозам синоптиков, москвичей в ближайшие две недели ждет настоящий бархатный сезон. Будет тепло, солнечно и без всяких там природных катаклизмов.

- Пока стоят жаркие и солнечные дни, теплолюбивые обитатели зоопарка, например, фламинго, капибары, дикдики, тапир, карликовый бегемот и многие другие, продолжат большую часть времени проводить в наружных вольерах, - рассказывают в пресс-службе Московского зоопарка. - Посетители в свою очередь получат возможность еще полмесяца наслаждаться утренними или вечерними прогулками по зоопарку и любоваться на его удивительных обитателей.

Летний режим продлится до 15 сентября (это, на всякий случай, будет воскресенье). Затем зоопарк начнет работать по другому графику - открываться в 9:00 и закрываться в 19:00.