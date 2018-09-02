2018-09-02T11:46:14+03:00
Москва

В Московском зоопарке продлевают летний режим работы

До 15 сентября вход будет открыт на час дольше
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Посетители получат возможность еще полмесяца наслаждаться утренними или вечерними прогулками по зоопарку.Посетители получат возможность еще полмесяца наслаждаться утренними или вечерними прогулками по зоопарку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Осень. Дни, как говорится, становятся короче. Но Московский зоопарк тем не менее решил продлить летний режим работы. Это значит, что вход по-прежнему будет открыт с 7:30 до 20:00 (кассы - до 19:00). А все потому что по прогнозам синоптиков, москвичей в ближайшие две недели ждет настоящий бархатный сезон. Будет тепло, солнечно и без всяких там природных катаклизмов.

- Пока стоят жаркие и солнечные дни, теплолюбивые обитатели зоопарка, например, фламинго, капибары, дикдики, тапир, карликовый бегемот и многие другие, продолжат большую часть времени проводить в наружных вольерах, - рассказывают в пресс-службе Московского зоопарка. - Посетители в свою очередь получат возможность еще полмесяца наслаждаться утренними или вечерними прогулками по зоопарку и любоваться на его удивительных обитателей.

Летний режим продлится до 15 сентября (это, на всякий случай, будет воскресенье). Затем зоопарк начнет работать по другому графику - открываться в 9:00 и закрываться в 19:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин поздравил президента Вьетнама с 73-годовщиной независимости страны
Владимир Путин посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном в Москве
Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в странах ЕС и в Израиле
Эрдоган: Турция не станет спрашивать разрешения на покупку российских ЗРС С-400
Тысячи жителей Донецка пришли проститься с Александром Захарченко
Премьер Японии намерен добиться взаимного доверия в отношениях с КНДР
Абэ рассчитывает на обстоятельную беседу с Путиным на полях ВЭФ
Сотни людей пришли проститься с Иосифом Кобзоном
Депутат Рады призвал Киев взять ответственность за убийство Захарченко
NYT: Пострадавшие от «акустических атак» американские дипломаты на Кубе подверглись микроволновому облучению
Опубликованы планы США по уничтожению СССР
Погода в Москве 2 сентября: Переменная облачность, без осадков
Черные ящики загоревшегося в Сочи самолета UTair отправлены в Москву
Путин рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем
СМИ рассказали о попытках ФБР завербовать Дерипаску
Боно потерял голос на концерте в Берлине
Билл Клинтон бессовестно пялился на Ариану Гранде на похоронах Ареты Франклин
Во время беспорядков в Хемнице полиция города задержала около 300 человек
Сирия опровергает сообщения об израильском ракетном ударе
Порошенко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе
Несколько взрывов прогремело у авиабазы под Дамаском
В Дании арестовали российское судно Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту
В Москве на время прощания с Кобзоном частично перекроют движение
Порошенко на церемонии прощания назвал Маккейна настоящим героем Украины
Япония подняла в воздух истребители для сопровождения самолетов ВКС России