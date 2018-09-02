2018-09-02T11:58:52+03:00
Политика

Владимир Путин поздравил президента Вьетнама с 73-годовщиной независимости страны

Российский лидер конструктивный характер отношений между государствами и выразил уверенность в дальнейшем активном развитии двустороннего диалога
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Путин и Чан Дай КуангВладимир Путин и Чан Дай КуангФото: Александр ГАМОВ
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга с 73-й годовщиной провозглашения независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства с удовлетворением отметил дружественный, конструктивный характер отношений между двумя государствами», - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что Путин выразил уверенность в дальнейшем активном развитии политического диалога между странами, партнерства и сотрудничества в решении актуальных международных проблем с учетом взаимных интересов и в русле укрепления стабильности а Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Социалистическая республика Вьетнам провозгласила независимость в 1945 году после Августовской революции. После этого стране пришлось отстаивать свой суверенитет в двух Индокитайских войнах с Францией и США. В начале 1950 года Вьетнам установил дипломатические отношения с СССР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Московском зоопарке продлевают летний режим работы
Владимир Путин посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном в Москве
Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в странах ЕС и в Израиле
Эрдоган: Турция не станет спрашивать разрешения на покупку российских ЗРС С-400
Тысячи жителей Донецка пришли проститься с Александром Захарченко
Премьер Японии намерен добиться взаимного доверия в отношениях с КНДР
Абэ рассчитывает на обстоятельную беседу с Путиным на полях ВЭФ
Сотни людей пришли проститься с Иосифом Кобзоном
Депутат Рады призвал Киев взять ответственность за убийство Захарченко
NYT: Пострадавшие от «акустических атак» американские дипломаты на Кубе подверглись микроволновому облучению
Опубликованы планы США по уничтожению СССР
Погода в Москве 2 сентября: Переменная облачность, без осадков
Черные ящики загоревшегося в Сочи самолета UTair отправлены в Москву
Путин рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем
СМИ рассказали о попытках ФБР завербовать Дерипаску
Боно потерял голос на концерте в Берлине
Билл Клинтон бессовестно пялился на Ариану Гранде на похоронах Ареты Франклин
Во время беспорядков в Хемнице полиция города задержала около 300 человек
Сирия опровергает сообщения об израильском ракетном ударе
Порошенко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе
Несколько взрывов прогремело у авиабазы под Дамаском
В Дании арестовали российское судно Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту
В Москве на время прощания с Кобзоном частично перекроют движение
Порошенко на церемонии прощания назвал Маккейна настоящим героем Украины
Япония подняла в воздух истребители для сопровождения самолетов ВКС России