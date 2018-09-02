Владимир Путин поздравил президента Вьетнама с 73-годовщиной независимости страны

СЕГОДНЯ 11:58 2018-09-02T11:58:52+03:00

Российский лидер конструктивный характер отношений между государствами и выразил уверенность в дальнейшем активном развитии двустороннего диалога

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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга с 73-й годовщиной провозглашения независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства с удовлетворением отметил дружественный, конструктивный характер отношений между двумя государствами», - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что Путин выразил уверенность в дальнейшем активном развитии политического диалога между странами, партнерства и сотрудничества в решении актуальных международных проблем с учетом взаимных интересов и в русле укрепления стабильности а Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Социалистическая республика Вьетнам провозгласила независимость в 1945 году после Августовской революции. После этого стране пришлось отстаивать свой суверенитет в двух Индокитайских войнах с Францией и США. В начале 1950 года Вьетнам установил дипломатические отношения с СССР.