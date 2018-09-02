Владимир Путин поздравил президента Вьетнама с 73-годовщиной независимости страны
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга с 73-й годовщиной провозглашения независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Глава Российского государства с удовлетворением отметил дружественный, конструктивный характер отношений между двумя государствами», - говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что Путин выразил уверенность в дальнейшем активном развитии политического диалога между странами, партнерства и сотрудничества в решении актуальных международных проблем с учетом взаимных интересов и в русле укрепления стабильности а Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Социалистическая республика Вьетнам провозгласила независимость в 1945 году после Августовской революции. После этого стране пришлось отстаивать свой суверенитет в двух Индокитайских войнах с Францией и США. В начале 1950 года Вьетнам установил дипломатические отношения с СССР.