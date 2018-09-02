2018-09-02T13:46:51+03:00
Политика

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили нефтяников с профессиональным праздников

Глава государства с удовлетворением отметил, что сегодня нефтегазовая сфера находится на подъеме и продолжает наращивать свой потенциал
Денис СУХОВ
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Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили нефтяников с профессиональным праздниковВладимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили нефтяников с профессиональным праздниковФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравление работникам нефтегазового сектора по случаю профессионального праздника. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, нефтегазовый сектор сыграл большую роль в истории страны, укреплении ее экономики и построении индустриальных центров.

«Благодаря большому, напряженному труду ваших предшественников, их компетентности и ответственному отношению к делу на протяжении многих лет Россия занимает лидирующие позиции по производству углеводородов, вносит огромный вклад в обеспечение мировой энергобезопасности», - подчеркнул Путин.

Президент с удовлетворением добавил, что сегодня отрасль продолжает находиться на подъеме, наращивать свой потенциал, транспортировать сырье внутри страны и на перспективные рынки зарубежья.

«Об этом с уверенностью можно судить по масштабам современных проектов, в ходе которых успешно решаются уникальные по технологической сложности задачи, связанные в том числе с освоением морского шельфа и Арктики», - отметил Путин.

Также к поздравлениям присоединился председатель правительства Дмитрий Медведев. Премьер подчеркнул, что от самоотверженного труда ветеранов и работников нефтяной и газовой промышленности зависит энергетическая безопасность страны и благополучие миллионов ее жителей.

«Сегодня ваша отрасль играет ключевую роль в развитии отечественной экономики. Благодаря вам Россия сохраняет статус мощной энергетической державы, является крупнейшим экспортером нефти и газа», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

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