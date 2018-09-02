2018-09-02T14:05:32+03:00
В мире

Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара в международной торговле

По мнению главы турецкого государства, главенствующее положение американской валюты становится серьезной проблемой
Денис СУХОВ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал покончить с доминированием американского доллара в международной торговле. Соответствующее заявление глава государства сделал на полях бизнес-форума в столице Киргизии.

«Привязка международной торговли к доллару постепенно становится серьезной проблемой, необходимо покончить с доминированием доллара», - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Президент также подчеркнул, что «торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии в различных сферах». По его словам, «манипуляции с курсом валют» должны были показать уязвимость турецкой экономики, но «благодаря позиции турецкого народа и предпринятым мерам правительства эта попытка не удалась».

Напомним, в августе курс турецкой лиры ускорил падение на фоне взаимного введения санкций и торговых пошлин между Вашингтоном и Анкарой.

Причиной очередного обострения в отношениях США и Турции стал отказ Анкары освободить и вернуть на родину американского пастора Эндрю Брансона, которого задержали в Измире еще в 2016 году. Священника подозревают в связях с организаторами попытки госпереворота в Турции.

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