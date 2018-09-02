СЕГОДНЯ 14:22 2018-09-02T14:22:48+03:00

Туристов оштрафовали на 900 евро за украденные с пляжей Сардинии камни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Италии задержали туристов, которые пытались вывезти 30 килограммов камней, украденных ими с пляжей Сардинии. Речь идет о супружеской паре из Рима.

Как стало известно, супруги хотели увезти камни домой в качестве сувенира. Для этого они упаковали их в пластиковые пакеты и разместили между сиденьями автомобиля, в котором путешествовали. Однако в порту Ольбии туристов арестовали: их сняли с парома, отправляющегося в Чивитавеккья.

В результате украденные камни изъяли и передали морскому управлению для возврата на пляжи Сардинии, а путешественников оштрафовали на 900 евро, сообщает «Италия по-русски».

Кстати, напомним, в июле прошлого года на воровстве поймали трех туристок из Тюмени. Они пытались украсть из пятизвездочного отеля Анталии несколько литров коньяка и несколько чемоданов с шампунем.