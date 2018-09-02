В Москве продлили желтый уровень погодной опасности на 3 сентября
Синоптики предупредили москвичей о том, что в ближайший понедельник погода в столичном регионе по-прежнему будет потенциально опасной. Так, метеорологи решили продлить на 3 сентября объявленный ранее в воскресение желтый уровень погодной опасности.
Как ожидается, до конца понедельника в Москве и области сохранится высокий риск возникновения пожаров, связанный с установившейся в регионе сухой и солнечной погодой.
«Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, в этом году в российской столице самое теплое начало осени за 80 лет. Причем, по прогнозам специалистов, лето вопреки календарю продолжится до конца следующей недели. Так, днем воздух в городе будет прогреваться до +27...+29 градусов.
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