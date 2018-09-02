ЛНР: Возле линии соприкосновения усилилась активность снайперов и диверсионных групп ВСУ

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-02T16:04:06+03:00

В республике предположили, что украинская сторона стремится спровоцировать ополчение нарушить перемирие

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Снайперские группы и диверсионно-разведывательные подразделения ВСУ значительно усилили активность в районе линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В частности, речь идет о территории вблизи поселка Счастье, контролируемого украинскими силовиками. В Народной милиции полагают, что основная цель этих действий — спровоцировать ополчение на нарушение режима прекращения огня, установленного 29 августа в связи с началом учебного года.

Украинское командование продолжает нагнетать напряженность в зоне конфликта и ложно обвинять Луганскую народную республику в обстрелах позиций силовиков. При этом ВСУ используют перемирие для укрепления собственных позиций.

«Я с полной ответственностью заявляю, что Народная милиция ЛНР неукоснительно придерживается Минских договоренностей и готова к мирному решению конфликта», - подчеркнул Марочко.

Также представитель Народной милиции допустил, что украинские силовики зачастую сами обстреливают свои позиции, позже возлагая ответственность за атаки на ополчение.