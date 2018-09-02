2018-09-02T16:04:06+03:00
Политика

ЛНР: Возле линии соприкосновения усилилась активность снайперов и диверсионных групп ВСУ

В республике предположили, что украинская сторона стремится спровоцировать ополчение нарушить перемирие
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО: fakty.ictv.uaФОТО: fakty.ictv.ua
Изменить размер текста:

Снайперские группы и диверсионно-разведывательные подразделения ВСУ значительно усилили активность в районе линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В частности, речь идет о территории вблизи поселка Счастье, контролируемого украинскими силовиками. В Народной милиции полагают, что основная цель этих действий — спровоцировать ополчение на нарушение режима прекращения огня, установленного 29 августа в связи с началом учебного года.

Украинское командование продолжает нагнетать напряженность в зоне конфликта и ложно обвинять Луганскую народную республику в обстрелах позиций силовиков. При этом ВСУ используют перемирие для укрепления собственных позиций.

«Я с полной ответственностью заявляю, что Народная милиция ЛНР неукоснительно придерживается Минских договоренностей и готова к мирному решению конфликта», - подчеркнул Марочко.

Также представитель Народной милиции допустил, что украинские силовики зачастую сами обстреливают свои позиции, позже возлагая ответственность за атаки на ополчение.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прощание с Иосифом Кобзоном завершилось аплодисментами
Наташа Королева оспорила запрет на въезд на Украину в ЕСПЧ
Денис Черышев забил первый мяч за "Валенсию". Его команда сыграла вничью 2:2
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности на 3 сентября
Число пострадавших в беспорядках в Хемнице возросло до 18 человек
Туристов оштрафовали на 900 евро за украденные с пляжей Сардинии камни
Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара в международной торговле
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили нефтяников с профессиональным праздников
Проститься с Захарченко пришли более 120 тысяч жителей Донецка
Алла Пугачева приехала на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Минобороны Украины пожаловалось на ночные атаки «российских пранкеров»
Ким Чен Ын выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона
«Отвратительное предательство»: Мэй исключила возможность второго референдума по Brexit
Владимир Путин поздравил президента Вьетнама с 73-годовщиной независимости страны
В Московском зоопарке продлевают летний режим работы
Владимир Путин посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном в Москве
Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в странах ЕС и в Израиле
Эрдоган: Турция не станет спрашивать разрешения на покупку российских ЗРС С-400
Тысячи жителей Донецка пришли проститься с Александром Захарченко