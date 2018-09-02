2018-09-02T16:26:08+03:00
Общество

Прощание с Иосифом Кобзоном завершилось аплодисментами

Траурная церемония прошла в Концертном зале имени Чайковского в Москве [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Иосиф Кобзон скончался 30 августа после продолжительной болезниИосиф Кобзон скончался 30 августа после продолжительной болезниФото: Евгения ГУСЕВА
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Прощание с Иосифом Кобзоном завершилось в Москве. Проститься с легендарным певцом пришли тысячи человек, среди которых было много звезд театра, эстрады и спорта.

Присутствовала на траурной церемонии, проходившей в Концертном зале имени Чайковского, и космонавт Валентина Терешкова. Кроме того, проводить Иосифа Давыдовича в последний пути приехали президент России Владимир Путин и премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.

Завершилась же гражданская панихида с народным артистом СССР продолжительными аплодисментами. А когда из зала Чайковского выносили покрытый триколором гроб с телом певца, вся Триумфальная площадь кричала «Браво!»

После церемонии прощания Кобзон был похоронен в иудейской части Востряковского кладбища рядом с матерью.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Певец умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни: он на протяжении 15-ти лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием.

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Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского

Россия простилась с Иосифом Кобзоном.Алиса ТИТКО

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