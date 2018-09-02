2018-09-02T17:28:04+03:00
Общество

Ученые назвали самые пьющие страны в мире

Антирейтинг возглавили румынские мужчины и украинские женщины
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые назвали самые пьющие страны в миреУченые назвали самые пьющие страны в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ученые проанализировали 1282 исследования, посвященных спиртным напиткам, и выяснили, какие страны являются самыми пьющими.

Как оказалось, в среднем по миру мужчины употребляют в сутки по 1,7 напитка (речь идет об условном напитке, который эквивалентен либо 100 мл красного вина, либо 280 мл пива, либо 30 мл крепкого алкоголя), а женщины - по 0,73.

При этом самыми пьющими мужчинами оказались жители Румынии, их ежедневная норма составляет 8,2 напитка. Второе место делят граждане Португалии и Люксембурга (по 7,2 ), а третье - украинцы и литовцы, которые потребляют в среднем семь алкогольных напитков в день.

Что касается женщин, то самыми пьющими среди них оказались украинки: их норма - 4,2 напитка в сутки. Затем следуют жительницы Андорры, Люксембурга и Белоруссии (по 3,4 напитка), а также шведки, датчанки и ирландки (по 3,1).

Кроме того, специалисты Университета Вашингтона и Фонда Мелиссы Гейтс выяснили, что самые трезвые мужчины живут в Пакистане (их суточная норма составляет всего 0,0007 напитка), а самые непьющие женщины - в Иране (0,0003), пишет журнал Lancet.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков заявил, что Путин уже готовится к переговорам на полях ВЭФ
Похороны Иосифа Кобзона прошли на Востряковском кладбище в Москве
Песков рассказал, что Путин почти каждый день проплывает километр
Песков заявил, что последствия убийства главы ДНР Захарченко неизбежны
Прощание с Иосифом Кобзоном завершилось аплодисментами
ЛНР: Возле линии соприкосновения усилилась активность снайперов и диверсионных групп ВСУ
Наташа Королева оспорила запрет на въезд на Украину в ЕСПЧ
Денис Черышев забил первый мяч за "Валенсию". Его команда сыграла вничью 2:2
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности на 3 сентября
Число пострадавших в беспорядках в Хемнице возросло до 18 человек
Туристов оштрафовали на 900 евро за украденные с пляжей Сардинии камни
Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара в международной торговле
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили нефтяников с профессиональным праздников
Проститься с Захарченко пришли более 120 тысяч жителей Донецка
Алла Пугачева приехала на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Минобороны Украины пожаловалось на ночные атаки «российских пранкеров»
Ким Чен Ын выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона
«Отвратительное предательство»: Мэй исключила возможность второго референдума по Brexit
Владимир Путин поздравил президента Вьетнама с 73-годовщиной независимости страны
В Московском зоопарке продлевают летний режим работы
Владимир Путин посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном в Москве
Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в странах ЕС и в Израиле
Эрдоган: Турция не станет спрашивать разрешения на покупку российских ЗРС С-400
Тысячи жителей Донецка пришли проститься с Александром Захарченко