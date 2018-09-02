Ученые назвали самые пьющие страны в мире

СЕГОДНЯ 17:28 2018-09-02T17:28:04+03:00

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Ученые проанализировали 1282 исследования, посвященных спиртным напиткам, и выяснили, какие страны являются самыми пьющими.

Как оказалось, в среднем по миру мужчины употребляют в сутки по 1,7 напитка (речь идет об условном напитке, который эквивалентен либо 100 мл красного вина, либо 280 мл пива, либо 30 мл крепкого алкоголя), а женщины - по 0,73.

При этом самыми пьющими мужчинами оказались жители Румынии, их ежедневная норма составляет 8,2 напитка. Второе место делят граждане Португалии и Люксембурга (по 7,2 ), а третье - украинцы и литовцы, которые потребляют в среднем семь алкогольных напитков в день.

Что касается женщин, то самыми пьющими среди них оказались украинки: их норма - 4,2 напитка в сутки. Затем следуют жительницы Андорры, Люксембурга и Белоруссии (по 3,4 напитка), а также шведки, датчанки и ирландки (по 3,1).

Кроме того, специалисты Университета Вашингтона и Фонда Мелиссы Гейтс выяснили, что самые трезвые мужчины живут в Пакистане (их суточная норма составляет всего 0,0007 напитка), а самые непьющие женщины - в Иране (0,0003), пишет журнал Lancet.