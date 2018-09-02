Песков заявил, что Путин уже готовится к переговорам на полях ВЭФ

СЕГОДНЯ 18:11 2018-09-02T18:12:55+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ближайших планах главы нашего государства Владимира Путина. Как выяснилось, на следующей неделе российского лидера ждет «достаточно напряженный график».

При этом представитель Кремля заметил, что в настоящее время глава РФ уже готовится к переговорам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Как подчеркнул Песков, ВЭФ является очень большим и представительным мероприятием. По его словам, принять участие в форуме планируют, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также южнокорейский премьер Ли Нак Ен и монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга.

«Ведется подготовка к дальневосточному экономическому форуму, через неделю Путин будет во Владивостоке. <…> Гостями форума будут и председатель КНР Си Цзиньпин, и премьер-министр Японии Синдзо Абэ продолжит свои контакты с нашим президентом, и премьер-министр Южной Кореи, президент Монголии также будет», - сказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Владимир Путин проведет на ВЭФ полноформатные переговоры с Си Цзиньпином.