2018-09-02T18:37:12+03:00
Политика

«Говорил жестко и доходчиво»: Песков рассказал о встрече Путина с Порошенко в 2015 году

При этом представитель Кремля опроверг информацию об «угрозам» в адрес украинского лидера
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробности встречи «нормандской четверки», состоявшейся в феврале 2015 года.

По его словам, переговоры были очень напряженными, ведь тогда на Украине шли боевые действия, начатые Киевом. В связи с этим президент РФ Владимир Путин говорил с главой незалежной Петром Порошенко «жестко, однозначно и весьма доходчиво». Однако, как заверил представитель Кремля, никаких угрожающих формулировок, о которых в своих мемуарах пишет бывший французский лидер Франсуа Олланд, использовано не было.

«Путин не говорил ему (Порошенко) комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая (угрожающая) формулировка не использовалась», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, Олланд в своей книге «Уроки власти» утверждает, что в ходе встречи «нормандской четверки» в 2015 году президент РФ якобы угрожал «раздавить украинскую армию». Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Кремле эту информацию опровергли.

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