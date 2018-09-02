«Говорил жестко и доходчиво»: Песков рассказал о встрече Путина с Порошенко в 2015 году

СЕГОДНЯ 18:36 2018-09-02T18:37:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробности встречи «нормандской четверки», состоявшейся в феврале 2015 года.

По его словам, переговоры были очень напряженными, ведь тогда на Украине шли боевые действия, начатые Киевом. В связи с этим президент РФ Владимир Путин говорил с главой незалежной Петром Порошенко «жестко, однозначно и весьма доходчиво». Однако, как заверил представитель Кремля, никаких угрожающих формулировок, о которых в своих мемуарах пишет бывший французский лидер Франсуа Олланд, использовано не было.

«Путин не говорил ему (Порошенко) комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая (угрожающая) формулировка не использовалась», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, Олланд в своей книге «Уроки власти» утверждает, что в ходе встречи «нормандской четверки» в 2015 году президент РФ якобы угрожал «раздавить украинскую армию». Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Кремле эту информацию опровергли.