2018-09-02T18:41:09+03:00
Спорт

Матч Зенит - Спартак: Педро Роша начнет с первых минут игру против "Зенита"

Стал известен стартовый состав гостей главного поединка 6 тура
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Массимо Каррера сделал свой выбор на игру с "Зенитом".Массимо Каррера сделал свой выбор на игру с "Зенитом".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Московский "Спартак" огласил первый стартовый состав команды после ухода из клуба голландца Квинси Промеса. Педро Роша начнет поединок против "Зенита" с первых минут на той же позиции, где ранее играл голландский легионер. В целом же, у "Спартака" немало молодых игроков, которые начнут матч с первых минут.

А вот полностью же состав московского "Спартака" на игру против "Зенита" выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Николай Рассказов, Самюэль Жиго, Сальваторе Боккетти, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков (капитан), Александр Ломовицкий, Педро Роша, Зе Луиш.

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилась запись разговора пранкеров с Полтораком от имени Порошенко
Матч Зенит - Спартак: защитник москвичей Жиго был заменен из-за травмы
Матч Зенит - Спартак: фанаты хозяев вывесили огромный баннер про сезон охоты
«Медведь - не дурак»: Песков рассказал о безопасности Путина на отдыхе в Туве
Матч Зенит - Спартак: на игре ожидается более 62 000 зрителей
Матч Зенит - Спартак: Артем Дзюба - в стартовом составе питерцев
«Говорил жестко и доходчиво»: Песков рассказал о встрече Путина с Порошенко в 2015 году
"Динамо" победило "Оренбург" 2:0 в чемпионате России по футболу
Песков заявил, что Путин уже готовится к переговорам на полях ВЭФ
Похороны Иосифа Кобзона прошли на Востряковском кладбище в Москве
Ученые назвали самые пьющие страны в мире
Песков рассказал, что Путин почти каждый день проплывает километр
Песков заявил, что последствия убийства главы ДНР Захарченко неизбежны
Прощание с Иосифом Кобзоном завершилось аплодисментами