Матч Зенит - Спартак: Педро Роша начнет с первых минут игру против "Зенита"

СЕГОДНЯ 18:41 2018-09-02T18:41:09+03:00

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Московский "Спартак" огласил первый стартовый состав команды после ухода из клуба голландца Квинси Промеса. Педро Роша начнет поединок против "Зенита" с первых минут на той же позиции, где ранее играл голландский легионер. В целом же, у "Спартака" немало молодых игроков, которые начнут матч с первых минут.

А вот полностью же состав московского "Спартака" на игру против "Зенита" выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Николай Рассказов, Самюэль Жиго, Сальваторе Боккетти, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков (капитан), Александр Ломовицкий, Педро Роша, Зе Луиш.

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.