Матч Зенит - Спартак: фанаты хозяев вывесили огромный баннер про сезон охоты

СЕГОДНЯ 19:12 2018-09-02T19:12:45+03:00

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В Санкт-Петербурге сегодня, 2 сентября, проходит матч 6 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком". Перед началом этой встречи на стадионе на Крестовском острове фанаты зенитовцев устроили масштабный перфоманс.

На фан-секторе хозяев был вывесен огромный баннер. На нем изображен отдыхающий с ружьем охотник, а вокруг него - головы свиней. Подпись под баннером - "Новый сезон охоты открыт". И по краям перфоманса возникла небольшая "подсветка" файерами.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.