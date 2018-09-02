2018-09-02T19:12:45+03:00
Спорт

Матч Зенит - Спартак: фанаты хозяев вывесили огромный баннер про сезон охоты

Матч 6 тура чемпионата России начался с эффектного перфоманса
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Баннер фанатов питерского "Зенита" перед игрой.Баннер фанатов питерского "Зенита" перед игрой.Фото: Светлана ГОЛУБ
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В Санкт-Петербурге сегодня, 2 сентября, проходит матч 6 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком". Перед началом этой встречи на стадионе на Крестовском острове фанаты зенитовцев устроили масштабный перфоманс.

На фан-секторе хозяев был вывесен огромный баннер. На нем изображен отдыхающий с ружьем охотник, а вокруг него - головы свиней. Подпись под баннером - "Новый сезон охоты открыт". И по краям перфоманса возникла небольшая "подсветка" файерами.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.

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