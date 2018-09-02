Матч Зенит - Спартак: защитник москвичей Жиго был заменен из-за травмы
Вместо него на поле вышел Георгий Джикия
"Спартак" остался без одного из лидеров команды во время матча против "Зенита".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Футболисты московского "Спартака" понесли потерю по ходу матча 6 тура чемпионата России в Премьер-Лиге против "Зенита". Центральный защитник москвичей Жиго получил травму во время игры и не смог продолжить поединок.
Вместо Жиго на замену у московского клуба вышел Георгий Джикия. По решению тренерского штаба, этот игрок "Спартака" начал матч на скамейке запасных. Однако же, теперь он вступил в игру. Встреча продолжается в эти минуты в Санкт-Петербурге.
Центральный защитник "Спартака" Жиго отыграл в матче против "Зенита" 25 минут на поле.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.