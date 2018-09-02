2018-09-02T19:37:43+03:00
Спорт

Матч Зенит - Спартак: защитник москвичей Жиго был заменен из-за травмы

Вместо него на поле вышел Георгий Джикия
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" остался без одного из лидеров команды во время матча против "Зенита"."Спартак" остался без одного из лидеров команды во время матча против "Зенита".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского "Спартака" понесли потерю по ходу матча 6 тура чемпионата России в Премьер-Лиге против "Зенита". Центральный защитник москвичей Жиго получил травму во время игры и не смог продолжить поединок.

Вместо Жиго на замену у московского клуба вышел Георгий Джикия. По решению тренерского штаба, этот игрок "Спартака" начал матч на скамейке запасных. Однако же, теперь он вступил в игру. Встреча продолжается в эти минуты в Санкт-Петербурге.

Центральный защитник "Спартака" Жиго отыграл в матче против "Зенита" 25 минут на поле.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.

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