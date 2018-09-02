2018-09-02T19:37:34+03:00
Политика

Появилась запись разговора пранкеров с Полтораком от имени Порошенко

В ходе беседы «президент Украины» приказывает министру обороны своей страны вывести войска из зоны конфликта в Донбассе
Дарья ИВАШКИНА
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Пранкеры Вован и ЛексусПранкеры Вован и ЛексусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 2 сентября, в распоряжении «Комсомолки» оказалась запись беседы российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.

Так, в ходе разговора телефонные шутники от имени президента незалежной Петра Порошенко приказывают Полтораку вывести войска из зоны конфликта и предлагают ему написать заявление об отставке. Причем голос на записи действительно принадлежит украинскому лидеру: пранкеры нарезали фразы из других разговоров Порошенко с министром обороны своей страны.

Стоит отметить, что вся беседа велась на повышенных тонах. При этом «Порошенко» активно использовал нецензурную лексику.

«Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится - пишите заявление и идите ***. Ты не знал, что в Донецк едут люди?» - кричит в трубку «глава незалежной».

В результате Полторак начинает оправдываться, утверждая, что не имеет никакого отношения к происходящему в Донецке, а также заявляет о готовности уйти в отставку «в любое время».

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